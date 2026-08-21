Прокуратурата смята за „неприемливо“ изказването на вътрешния министър по повод работата на държавното обвинение. От институцията изпратиха позиция във връзка с публикациите в социалните мрежи от вчера на министър Демерджиев, където той изразява съмнение в безпристрастната работа на прокуратурата.

Цялата позицията на прокуратурата публикуваме без редакторска намеса:

„Ръководството на Прокуратурата на Република България напълно се солидаризира с изразеното становище от г-н Демерджиев, че законът е висша ценност и всяка проверка по сигнал следва да се извършва безкомпромисно и професионално. Споделяме позицията, че всяко професионално решение, всеки конфликт на интереси и всяка имуществена декларация трябва да застанат под светлината на закона и обществения контрол, без значение кои са проверяваните лица и колко власт стои зад имената им.

В същото време, неприемливи са всякакви „предупреждения“, отправени публично от министър – орган на изпълнителната власт, към прокурори и административни ръководители в прокуратурата. Неприемливи са и публични коментари на неприключили разследвания, на доказателства и на различни версии, по които се работи съвместно с МВР, най-малкото защото са в противоречие със законовите правомощия на министър на вътрешните работи. Крайната оценка на всяка проверка и разследване в правовата държава принадлежи на съда, а не на държавното обвинение или на органите на изпълнителната власт.

Прокуратурата и Министерство на вътрешните работи имат обща цел, подчинена единствено на закона. Близкото минало е показало, че всеки опит за междуинституционално напрежение, породен от изпълнителната власт, обрича тази обща цел на неуспех. Ръководството на прокуратурата застава с цялата си институционална сила зад всеки прокурор и следовател, който работи безпристрастно и само в името на закона.“

Припомняме, че вчера вътрешният министър Иван Демерджиев призова Софийската градска прокуратура да действа бързо и безпристрастно по проверката, свързана с данните за плащания на частни полети на партиен лидер и народен представител. Повод за позицията му е фактът, че прокуратурата е изискала и получила материалите по преписката на ГДБОП, образувана след подаден сигнал.

Разследване за частните полети и проверка на ГДБОП: Демерджиев - с остри въпроси към прокуратурата

„Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи“, заяви Демерджиев. По думите му проверките по всички сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо от това кого засягат. Според министъра именно по този начин са действали служителите на ГДБОП.

По-късно през деня той отново коментира темата в публикация във Facebook: „Предупреждавам административните ръководители, оформили облика на „частната прокуратура“ в България още веднъж, че не могат да продължават по този път! Апелирам към съвестните прокурори: време е да минете от правилната страна на историята и да измиете лицето на българската прокуратура! Предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет ще бъде Видовден за всеки, който е превърнал правосъдието в „ООД“. Никой да не си позволява да саботира законния процес, като превръща проверяващите в проверявани само защото са отказали да заобиколят едно политически тежко име. Проверката не може да бъде използвана като наказание за това, че някой е посмял да провери властта. Прокуратурата не може да бъде управлявана повече от задкулисието.“

Редактор: Цвета Лазаркова