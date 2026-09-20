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Актьорът коментира и политическия живот у нас
За самотата, страха, изкуствения интелект и необходимостта от истинско общуване - актьорът, режисьор и драматург Камен Донев говори откровено в предаването „На Фокус“. Според него съвременният човек все повече се отдалечава от живия контакт, заменяйки го с общуване през телефони и социални мрежи.
„Правилният начин е общуването. Да изслушаш някого, да кажеш това, което имаш на сърцето си, да споделиш, да се смееш, дори да говориш глупости“, заяви Донев.
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По думите му забързаният ритъм на ежедневието допълнително засилва отчуждението. Актьорът коментира и политическия живот у нас, като отправи критики към начина, по който публичните личности общуват с обществото.
„България няма политическа класа. Няма политически елит", каза той.
В разговора Донев засегна и темата за изкуството и хумора. Според него човек може да говори за сериозни и дълбоки теми, без това непременно да означава да бъде мрачен.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
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