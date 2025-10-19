Той има свой неподражаем език. Неговите думи граничат с абсурд, а после те хващат за гърлото и те карат понякога да танцуваш. Той е и народен учител, и американски президент, и смахнат учен, той е катаджия и угрижен баща, „На фокус” е Камен Донев в навечерието на 100-то представление „За силата на словото”.

Очарованието на лудостта, която движи света, казва Камен Донев и си спомня за първообраза на своя персонаж. Това е учителят му по шлосерство, който бил много колоритна личност, а и раздавал "задвратници".

Според него специалните личности и преживявания учат човека на дисциплина, умения и сръчност, които помагат и в живота. Общуването му с трудни личности му е дало запас от наблюдения и детайли, които актьорът трупа през годините.

Камен Донев: Напоследък ме спират с молба да оправям България, искат да ме правят президент, премиер

Донев вярва, че когато срещу теб има интересен човек, то ти не се разкриваш, а го оставяш да покаже повече. Използва деформацията като път за промяна. "При политиците може да проследи как един човек се развива, променя и деформира, докато стане имитиращ продукт", каза актьорът. А в стотното представление скача без да знае какво ще се случи.

Според Камен Донев ние сме позагубили истинското общение, да говориш с някого човешки с идеята да научиш нещо, а не да го надцакаш или надговориш.

