Голямият треньор по треньорка по художествена гимнастика, хореограф и спортист Нешка Робева навършва 80 години. С нейното име са свързани едни от най-големите успехи на българските „златни момичета“.

По повод празника специални поздравления към Робева отправиха президентът Илияна Йотова и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Нешка Робева: Ще напиша автобиографична книга, за да кажа цялата истина

"Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева, които записаха със златни букви името на България в световния спорт". Това заяви президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес по повод 80-годишнината на българската треньорка. "Красивата магия и професионализмът на школата, която Нешка Робева създаде, не спират да пленяват почитатели по целия свят", посочи държавният глава. Йотова изрази благодарност за безценните уроци, силния дух и енергията, с които Нешка Робева мотивира децата да се отдадат на спорта. „Учите ги на дисциплина, възпитавате ги в отговорност и добродетели“, отбеляза президентът. Държавният глава допълни, че будната гражданска съвест на Нешка Робева и непримиримост с неправдите са пример за подражание, и пожелава на легендарната треньорка здраве и нестихващо вдъхновение.

Румен Радев награди с Почетния знак на президента изтъкнати спортисти

Министър Енчо Керязов от своя страна връчи почетен плакет и букет на Нешка Робева. "Вашите успехи далеч надхвърлят границите на спорта. Цяла България се гордее с Вас. Благодаря Ви за огромния труд и вдъхновението, което дадохте на всички нас", каза той.

„Под Ваше ръководство поколения български гимнастички прославиха България на световния подиум и превърнаха българската художествена гимнастика в символ на класа, дисциплина и красота. Със своята силна личност, гражданска позиция и отдаденост към младите хора Вие продължавате да бъдете пример за достойнство, воля и вдъхновение“, допълни Керязов.

Снимка: БГНЕС

Нешка Робева е родена на 26 май 1946 година в Русе. Състезава се в националния отбор по художествена гимнастика, а през 1696 г. става вицесветовен шампион. Впоследствие прилага дарбата, опита и вдъхновението си като треньор и хореограф. За 25-те години, през които е старши треньор на българския отбор по художествена гимнастика, нейните възпитанички са спечелили 294 медала, 7 абсолютни световни, 10 европейски и 2 вицеолимпийски титли. За изключителните си постижения Нешка Робева е наградена с почти всички държавни отличия, както и с грамота за принос към световния женски олимпийски спорт. След като през 2000 г. спира треньорската си дейност, създава танцовата трупа „Нешанъл арт“, на чиито спектакли е ръководител, постановчик и хореограф.

Редактор: Цветина Петрова