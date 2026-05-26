Администрацията на Доналд Тръмп публикува нова серия досиета за НЛО, включваща снимки, документи и видеоклипове. Материалите се появиха на сайта на Министерството на войната на САЩ. Съдържат записи от екипажа на „Аполо 12”, който съобщава за загадъчни обекти, наблюдавани по време на мисия в Космоса.

Д-р Светослав Александров, специалист по космическа биология и създател на сайта „Космос.БГ” уточни, че тези файлове никога не са били засрекетявани, а винаги са били общодостъпни. „Много от тези файлове всъщност представляват типичните артефакти, които понякога възникват при заснемането на космически снимки, отблясъци, които се характеризират с работата на камерите. Няма как това да бъде свързано с извънземни по никакъв начин.”, категоричен бе експертът.

Той уточни, че тъй като понятието НЛО (неидентифициран летящ обект) се свързва в съзнанието на хората с извънземни, затова е било въведено ново понятие – неидентифицирани аномални феномени, което да звучи по-неутрално. „Има такава нужда, защото извънземното обяснение е най-малко вероятно. Има всякакви възможни обяснения, когато даден обект бъде неидентифициран, включително дронове, балони или пък атмосферни явления.”, каза д-р Александров.

Той допълни, че има много естествени напълно природни явления, които са много по-вероятно обяснение от всякакво, което включва извънземни.

„В тези файлове няма нещо загадъчно, няма извънземни”, категоричен бе д-р Светослав Александров.