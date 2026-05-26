Снимка: iStock
-
Възстановиха подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места
-
Продължава бедственото положение във Велико Търново и Габрово, предстои оценка на щетите
-
Язовир „Александър Стамболийски” в Павликени започна да прелива (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Бедствено положение в община Велико Търново и област Габрово заради обилния дъжд (ВИДЕО)
-
Проливен дъжд наводни пътища и къщи във Великотърновско (СНИМКИ+ВИДЕО)
-
„Пресечна точка”: За съдебната реформа и за успеха на DARA на „Евровизия”
Организатор на дискусията е общественият посредник към общината
В Благоевград предстои среща, в която представители на институциите ще обсъждат как да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е общественият посредник към общината.
Припомняме ви, че през уикенда непълнолетно момиче загуби живота си, а момче беше настанено в болница. Прокуратурата обвини 20-годишнен студент от Югозападния университет. Към него са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така и борещото се за живота си момче в "Пирогов".
20-годишен от Благоевград е с повдигнато обвинение за умишлено убийство след трагедията в "Струмско"Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни