Въвеждат временни промени в движението на влаковете през Централна гара София заради преминаването към следващ етап от реконструкцията на железопътния възел в района на гара София, в периода от 23:40 ч. на 30.05.2026 г. до 13:40 ч. на 31.05.2026 г., ще бъдат въведени временни промени в организацията на движение на влаковете в източното направление между Централна гара София, Подуяне пътническа и гара Искър.

Промените в движението ще бъдат въведени поради прехвърляне на движението между гарите София и Подуяне пътническа от съществуващия към новоизградения железен път.

През посочения период всички влакове от и към посока Пловдив няма да достигат или тръгват от Централна гара София. Обслужваните с мотрисни влакове композиции, които преминават през участъка София - Искър, ще пристигат и заминават от гара Подуяне пътническа, а влаковете в състав от локомотив и вагони, ще пристигат и заминават от гара Искър.

С цел ограничаване на неудобствата за пътниците, ще бъдат осигурени допълнителни влакове между гарите Искър и Подуяне пътническа, обслужвани с мотрисен подвижен състав, които ще създадат връзка с пристигащите и заминаващите влакове и ще осигурят удобен достъп до метростанция „Искърско шосе“ и спирките на градския транспорт в София.

Засегнатите влакове в посочения часови интервал са следните:

До крайна гара Искър ще пътуват:

· Бързият влак № 8626 от Бургас за София, който заминава от гара Бургас в 23:00 ч.;

· Бързият влак № 3636 от Варна за София, който тръгва от гара Варна в 22:25 ч.;

· Бързият влак № 8656 от Варна за София, който потегля от гара Варна в 23:40 ч.;

· Бързият влак № 1620 от Пловдив за София, който заминава от гара Пловдив в 06:53 ч.;

· Бързият влак № 3620 от Бургас за София, който тръгва от гара Бургас в 05:25 ч.;

· Бързият влак № 1612 от Свиленград за София, който потегля от гара Свиленград в 06:05 ч.;

· Пътнически влак № 10110 от Септември за София, който заминава от гара Септември в 04:55 ч.;

· Пътнически влак № 10112 от Димитровград за София, който тръгва от гара Димитровград в 07:45 ч. За пътниците от този влак е осигурена връзка до гара Подуяне пътническа с пътническия влак № 30122 от Копривщица.

До крайна гара Подуяне пътническа ще пътуват:

· Пътнически влак № 10120 от Септември за Банкя, който ще потегли от гара Септември в 04:20 ч.;

· Пътнически влак № 30122 от Копривщица за Волуяк, който заминава от гара Копривщица в 11:00 ч.;

· Крайградски пътнически влак № 10222 от Костенец за София, който потегля от гара Костенец в 10:20 ч.

От начална гара Подуяне пътническа ще пътуват:

· Пътнически влак № 30113 от София за Карлово, който ще заминава от гара Подуяне пътническа в 13:15 ч.;

· Крайградски пътнически влак № 10221 от София за Костенец, който ще тръгва от гара Подуяне пътническа в 12:10 ч.;

· Крайградски пътнически влак № 10291 от Подуяне пътническа до Костенец, който ще заминава от гара Подуяне пътническа в 07:00 ч. и ще се движи в този участък по разписанието на пътнически влак № 50230 от Дупница за Костенец.

От начална гара Искър ще пътуват:

· Бързият влак № 3621 от София за Бургас, който ще тръгва от гара Искър в 06:35 ч.;

· Бързият влак № 8611 от София за Бургас, който ще потегля от гара Искър в 06:50 ч.;

· Бързият влак № 1611 от Перник за Свиленград, който ще заминава от гара Искър в 08:50 ч.;

· Бързият влак № 8651 от София за Варна, който ще тръгва от гара Искър в 10:36 ч.;

· Бързият влак № 8613 от София за Бургас, който ще потегля от гара Искър в 13:16 ч.;

· Бързият влак № 3623 от София за Бургас, който ще тръгва от гара Искър в 13:35 ч. За пътниците за този влак ще бъде осигурена връзка от гара Подуяне пътническа до гара Искър с пътнически влак № 30113 за Карлово.

За осигуряване на допълнителна възможност за придвижване между гарите Подуяне пътническа и Искър се назначават следните допълнителни влакове:

· Крайградски пътнически влак № 10278 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 05:30 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 05:40 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 8626 от Бургас за София;

· Крайградски пътнически влак № 10280 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 06:01 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 06:11 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 3636 от Варна за София;

· Крайградски пътнически влак № 10281 от Подуяне пътническа за Искър, който ще тръгва от гара Подуяне пътническа в 06:16 ч. и ще пристига в гара Искър в 06:27 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците за бързите влакове № 3621 и № 8611 от София за Бургас;

· Крайградски пътнически влак № 10282 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 07:26 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 07:38 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от пътническия влак № 10110 от Септември за София;

· Крайградски пътнически влак № 10283 от Подуяне пътническа за Искър, който ще тръгва от гара Подуяне пътническа в 08:25 ч. и ще пристига в гара Искър в 08:38 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците за бързия влак № 1611 от Перник за Свиленград;

· Крайградски пътнически влак № 10284 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 08:55 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 09:07 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 8656 от Варна за София;

· Крайградски пътнически влак № 10287 от Подуяне пътническа за Искър, който ще тръгва от гара Подуяне пътническа в 10:10 ч. и ще пристига в гара Искър в 10:24 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците за бързия влак № 8651 от София за Варна;

· Крайградски пътнически влак № 10288 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 09:45 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 09:57 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 1620 от Пловдив за София;

· Крайградски пътнически влак № 10292 от Искър за Подуяне пътническа, който ще тръгва от гара Искър в 10:40 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 10:52 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 1612 от Свиленград за София;

· Крайградски пътнически влак № 10293 от Подуяне пътническа за Искър, който ще заминава от гара Подуяне пътническа в 12:40 ч. и ще пристига в гара Искър в 12:54 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците за бързия влак № 8613 от София за Бургас;

· Крайградски пътнически влак № 10294 от Искър за Подуяне пътническа, който ще тръгва от гара Искър в 11:20 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 11:32 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 3620 от Бургас за София.

Композициите, които ще се движат по отклонен маршрут са:

· Пътнически влак № 30121 от София за Копривщица, който ще заминава от Централна гара София в 07:40 ч. и ще преминава през гарите София Север, Илиянци, Световрачене, Кремиковци, Столник, след което ще продължи по маршрута си;

· Пътнически влак № 30112 от Карлово за София, който тръгва от гара Карлово в 06:15 ч., ще се движи по обичайния си маршрут до гара Столник, след което ще бъде отклонен през гарите Кремиковци, Световрачене, Илиянци и София Север.

Извършването на довършителни работи по прехвърлянето на движението налагат още едно прекъсване на движението между гарите София и Подуяне пътническа, което ще се извърши на 07.06.2026 г., за времето от 07:30 ч. до 13:30 ч. Прекъсването на движението този път ще е за по-кратък период и ще засегне по-малък брой влакове.

Засегнатите влакове в посочения часови интервал са следните:

До крайна гара Искър ще пътуват:

· Бързият влак № 8656 от Варна за София, който потегля от гара Варна в 23:40 ч.;

· Бързият влак № 1620 от Пловдив за София, който заминава от гара Пловдив в 06:53 ч.;

· Бързият влак № 3620 от Бургас за София, който тръгва от гара Бургас в 05:25 ч.;

· Бързият влак № 1612 от Свиленград за София, който потегля от гара Свиленград в 06:05 ч.;

· Пътнически влак № 10110 от Септември за София, който заминава от гара Септември в 04:55 ч.;

· Пътнически влак № 10112 от Димитровград за София, който тръгва от гара Димитровград в 07:45 ч. За пътниците от този влак е осигурена връзка до гара Подуяне пътническа с пътническия влак № 30122 от Копривщица.

До крайна гара Подуяне пътническа ще пътуват:

· Пътнически влак № 30122 от Копривщица за Волуяк, който заминава от гара Копривщица в 11:00 ч.;

· Крайградски пътнически влак № 10222 от Костенец за София, който потегля от гара Костенец в 10:20 ч.

От начална гара Подуяне пътническа ще пътуват:

· Пътнически влак № 30113 от София за Карлово, който ще заминава от гара Подуяне пътническа в 13:15 ч.;

· Крайградски пътнически влак № 10221 от София за Костенец, който ще тръгва от гара Подуяне пътническа в 12:08 ч..

От начална гара Искър ще пътуват:

· Бързият влак № 1611 от Перник за Свиленград, който ще заминава от гара Искър в 08:50 ч.;

· Бързият влак № 8651 от София за Варна, който ще тръгва от гара Искър в 10:36 ч.;

· Бързият влак № 8613 от София за Бургас, който ще потегля от гара Искър в 13:16 ч.;

· Бързият влак № 3623 от София за Бургас, който ще тръгва от гара Искър в 13:35 ч. За пътниците за този влак ще бъде осигурена връзка от гара Подуяне пътническа до гара Искър с пътнически влак № 30113 за Карлово.

За осигуряване на допълнителна възможност за придвижване между гарите Подуяне пътническа и Искър се назначават следните допълнителни влакове:

· Крайградски пътнически влак № 10280 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 07:26 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 07:38 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от пътническия влак № 10110 от Септември за София;

· Крайградски пътнически влак № 10281 от Подуяне пътническа за Искър, който ще тръгва от гара Подуяне пътническа в 08:25 ч. и ще пристига в гара Искър в 08:38 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците за бързия влак № 1611 от Перник за Свиленград;

· Крайградски пътнически влак № 10282 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 08:55 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 09:07 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 8656 от Варна за София;

· Крайградски пътнически влак № 10284 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 09:45 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 09:57 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 1620 от Пловдив за София;

· Крайградски пътнически влак № 10285 от Подуяне пътническа за Искър, който ще тръгва от гара Подуяне пътническа в 10:10 ч. и ще пристига в гара Искър в 10:24 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците за бързия влак № 8651 от София за Варна;

· Крайградски пътнически влак № 10288 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 10:40 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 10:52 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 1612 от Свиленград за София;

· Крайградски пътнически влак № 10289 от Подуяне пътническа за Искър, който ще тръгва от гара Подуяне пътническа в 12:40 ч. и ще пристига в гара Искър в 12:54 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците за бързия влак № 8613 от София за Бургас;

· Крайградски пътнически влак № 10292 от Искър за Подуяне пътническа, който ще заминава от гара Искър в 11:20 ч. и ще пристига в гара Подуяне пътническа в 11:32 ч. С тази композиция ще могат да се превозват пътниците от бързия влак № 3620 от Бургас за София.

Композициите, които ще се движат по отклонен маршрут са:

· Пътнически влак № 30121 от София за Копривщица, който ще заминава от Централна гара София в 07:45 ч. и ще преминава през гарите София Север, Илиянци, Световрачене, Кремиковци, Столник, след което ще продължи по маршрута си;

· Пътнически влак № 30112 от Карлово за София, който тръгва от гара Карлово в 06:15 ч., ще се движи по обичайния си маршрут до гара Столник, след което ще бъде отклонен през гарите Кремиковци, Световрачене, Илиянци и София Север.

Редактор: Цветина Петкова