Уникално за страната по мащаб произведение на изкуството по повод Деня на българската просвета, култура и славянската писменост се появи не къде да е, а върху морския пясък. Буквата "Слово" беше изобразена на плажа в Слънчев ден.



Впечатляващата творба е стотици квадратни метри и беше създадена от ленд арт артистът Вивия Ники, която споделя: "Имах вдъхновението да нарисувам като символ на тази писменост – една силна буква от глаголицата: „Слово“. Защо „Слово“ – защото писмеността е свързана със словото като негово записване и съхранение във времето. Словото е говоримата форма, а писмеността е начинът, по който словото се записва чрез знаци и се предава един на друг и във времето.Има много силна връзка между създаването на славянската писменост от братята Кирил и Методий и християнството. Двамата братя са отдадени християнски монаси, които посвещават живота си на създаването на азбука, която да позволи богослужението да се извършва на разбираем за славянските народи език.А християнството е свързано с идеята за словото като първопричина.В Евангелие от Йоан се казва: „В началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.“А също по-рано в "Битие" Бог почти във всеки ред изрича, казва или твори чрез слово – „И Бог каза: Да бъде светлина, и биде светлина“.

Заради размера си, творбата може да бъде видяна в цялост само от високо, а авторката разказва, че мястото не е случайно е избрано.

"Мястото избрах, защото от това „Слово“ произлиза всичко, а морето е образ на целостта на света. Морето е открит хоризонт и усещане за безкрайност. Плажът се казва „Слънчев ден“ - свързах го със Светлината, тъй както и знакът Слово.Глаголическата буква изрисувах под дъждове и ярко слънце – денят беше променлив и това се отрази на картината. Времето участваше в творческия процес", споделя още ленд арт артистът.

За огромното изображение Вивия Ники е използвала единствено пясък, морска вода и безвреден за околната среда цветен прашец. "Творбата беше направена за един следобед – започна на обяд и завърши вечерта, между 3–4 превалявания", разказва тя.

А по повод празника пожелава: „Нека пазим паметта българска, нека благодарим за писмеността си, нека словото ни е изпълнено със светлина, любов и мъдрост, да бъде добро и чисто. Оттам се нарежда всичко. Защото каквото словото, такъв е и животът“.