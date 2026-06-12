В „Предизвиквам те...“ гостува Славин Славчев. На 19 юни той ще излезе на сцената в Плевен заедно с група „Фондацията“ и Плевенската филхармония в спектакъла „We will QUEEN you“. Той разказа за живота извън прожекторите и за малките битки зад големите успехи.

„С група „Фондацията” пътуваме в цялата страна и сега правим едни много готин проект, свързан с музиката на Queen, нещо като концерт-посвещение на групата, мащабен проект, от който се радвам, че съм част”, каза Славин. Той допълни, че се занимава и със студийна работа, а също така се опитва да възроди и завърши свои лични музикални проекти, които да издаде в близко бъдеще.

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Славин разказа, че наред с музиката, която е основна част от неговия живот, съчетава в живота си бащинството, хобитата и малко спорт.

Певецът сподели, че се опитва да предава добрия вкус за музиката на дъщеря си.

Целия разговор чуйте във видеото.