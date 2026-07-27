Филипинските власти повишиха нивото на сигурност, след като в рамките на няколко часа бяха регистрирани два инцидента в столицата Манила - експлозия в близост до Министерството на правосъдието и откриване на предполагаемо самоделно взривно устройство край сградата на Сената. Това се случи непосредствено преди годишното обръщение на президента Фердинанд Маркос-младши.

От президентската администрация призоваха службите да засилят мерките за сигурност около държавния глава. Говорителят на президента Клер Кастро подчерта, че охраната на Маркос-младши трябва да остане на най-високо ниво независимо от конкретната заплаха.

Изстрели и хаос в Сената на Филипините

PANOORIN: Kinordonan at may mga sundalo na sa labas ng Department of Justice (DOJ) sa Ermita, Manila, malapit sa lugar kung saan sumabog ang isang hinihinalang IED. | via Luisito Santos/DZBB



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„Независимо дали е имало взрив или не, защитата на президента трябва да бъде максимална“, заяви Кастро пред журналисти в комплекса „Батасан Памбанса“, където държавният глава трябваше да произнесе предпоследното си годишно обръщение в рамките на настоящия си мандат.

A bomb disposal team from the Pasay City Police Station safely neutralized a suspected improvised explosive device (IED) found near the Senate of the Philippines along Diokno Boulevard on Monday morning, says NCRPO.



Authorities recovered explosive components, including a… pic.twitter.com/FoU5ReGSwr — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 27, 2026

Сигнали за бомби в Президентството и в други институции в още два града

По предварителна информация експлозията край Министерството на правосъдието е причинена от самоделно взривно устройство. От ведомството съобщиха, че при инцидента няма пострадали.

Специализираният екип за обезвреждане на взривни устройства към филипинската полиция е обезопасил района и е извършил оглед на мястото. Разследващите анализират записи от охранителни камери, за да установят произхода на взрива и обстоятелствата около двата инцидента.

Редактор: Цветина Петкова