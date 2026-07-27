Снимка: БГНЕС/ЕПА
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Огнената стихия се разраства
Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в Югозападна Франция може да достигнат 40 градуса.
Около 220 хиляди души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техният брой достига до 75 хиляди.
Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров Кап Фере - популярна туристическа дестинация на атлантическото крайбрежие. Френският президент Еманюел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета.
Над 200 хиляди души са евакуирани заради мащабни пожари във Франция
В Испания, пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастваща се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 хиляди души бяха принудени да напуснат домовете си.
„Повече от всичко се страхувам заради това, че губим самата природа. Материалните щети може да бъдат поправени. Това, което наистина боли, е емоционалната загуба”, каза Мария Анхелес Серано, евакуирана от Монкофа.Редактор: Ивета Костадинова
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