Още четири града край Бордо бяха евакуирани заради големите пожари в района. Населението им, според вестник „Льо Монд”, е 58 хиляди души. Общият брой на принудително преместените надхвърли 200 хиляди души. Властите обявиха, че има над 50 ранени пожарникари.

„Трябва да се справим. Трудно е дори да си представиш, че може да се случи такова бедствие. Мисля, че нашите приятели в правителството можеха да действат малко по-рано", разкритикува Жан Пол Ренадо от град Арес.

„Събудихме хората от старческия дом в 2 часа през нощта. Трябваше да бъдат евакуирани, но някои от тях не могат да се движат сами. Парамедиците трябва да ни помогнат, ако искаме да осъществим тази евакуация", посочи служителката старчески дом Ан Доси.

Десетки хиляди евакуирани в Испания и Франция заради горските пожари

С температури над 35 градуса и постоянен вятър, огънят няма да бъде загасен скоро. Подобна е ситуацията и западно от испанската столица Мадрид. 30 хиляди бяха евакуирани, а на 20 хиляди беше забранено да напускат домовете си.

„Горските пожари са извън капацитета на пожарната служба", обявиха от областната управа на Мадрид.

Армията беше изпратена да помага за борбата с огъня. Основните им усилия са да предотвратят пожара да напредне към град Ескориал, където се намира известният едноименен манастир и музей.

Редактор: Дарина Методиева