Над 40 хиляди са вече евакуираните заради големите пожари край Бордо. Беше изцяло евакуиран живописният полуостров Кап Фере. Някои от туристите там бяха принудени да бягат с лодки.

Досега огънят е изпепелил площ от 80 хиляди декара. Изгорели са най-малко 80 къщи. На около 60 километра на юг, край Бискарос, също се наложи евакуация на над 20 хиляди души.

Пожари бушуват в няколко провинции на остров Сицилия

Франция чака помощ от Хърватия, Португалия и Чехия по Механизмите на Европейския съюз. Същото предприе и Испания. Там обявиха бедствено положение в две области – Мадрид и Авила. Евакуираните вече са над 10 хиляди. Ще помагат самолети от Италия и Гърция, а повече от хиляда пожарникари се борят с огъня вече три дни.

Най-малко 19 000 души бяха евакуирани в региона на Мадрид, където бушува "най-големият пожар" в историята на областта, информира БТА. Той вече опустоши 6000 хектара, обяви председателката на регионалното правителство на Мадрид Исабел Диас Аюсо. "Това е катастрофа за подобен регион с голяма гъстота на населението и жилищата. Никога не сме виждали нещо подобно", заяви Аюсо по време на пресконференция в координационен център за помощ, като подчерта, че "основният приоритет на този етап е спасяването на човешки живот".

Службите за спешна помощ съобщиха, че два от трите пожара, които вече опустошиха 6000 хектара западно от Мадрид, са се обединили. По този начин горският пожар близо до градчето Сан Мартин де Валдеиглесиас и Вила дел Прадо са се слели в едно огнище.

Испанският премиер Педро Санчес обяви, че Испания и съседните ѝ страни преживяват "драматична ситуация" поради опустошителните пожари, разразили се едновременно на около 50 километра от Мадрид в разгара на горещата вълна. "Пожарите опустошават хиляди хектари и засягат много градове и села", написа Санчес в Х тази сутрин, като отново призова жителите на засегнатите райони да следват насоките на властите и службите за спешна помощ.

Редактор: Никола Тунев