Евакуирани са около 100 жители на градчето Санто Стефано Куискуина

Пожар бушува в италианската провинция Агридженто на остров Сицилия, предаде АНСА.

Заради огнената стихия, с която цяла нощ се борят пожарникарите, бяха евакуирани като предпазна мярка около 100 жители на градчето Санто Стефано Куискуина.

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Пожари има и в провинция Палермо, като заради тях някои пътни участъци бяха затворени временно за движение. Пожари има и покрай магистралата, свързваща градовете Палермо и Катания.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Габриела Големанска, БТА

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