Снимка: БТА/АП, илюстративна
Евакуирани са около 100 жители на градчето Санто Стефано Куискуина
Пожар бушува в италианската провинция Агридженто на остров Сицилия, предаде АНСА.
Заради огнената стихия, с която цяла нощ се борят пожарникарите, бяха евакуирани като предпазна мярка около 100 жители на градчето Санто Стефано Куискуина.
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Immagini drammatiche dalla provincia di Agrigento, dove un vasto incendio ha colpito il territorio di Bivona.— La Sicilia (@lasicilia) July 22, 2026
Ieri venti abitazioni sono state evacuate mentre le fiamme avanzavano, mettendo in allarme residenti e soccorritori.
Durante le operazioni un vigile del fuoco è stato… pic.twitter.com/FwiWqxp5Ce
Пожари има и в провинция Палермо, като заради тях някои пътни участъци бяха затворени временно за движение. Пожари има и покрай магистралата, свързваща градовете Палермо и Катания.Редактор: Ивета Костадинова
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