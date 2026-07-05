Снимка: iStock, Видео: Reuters
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Вулканът изхвърли високи стълбове от пепел и дим над района
Вулканът Етна на италианския остров Сицилия отново демонстрира мощта си с интензивно изригване, което изхвърли високи стълбове от пепел и дим над района и доведе до ограничения във въздушния трафик.
Вулканичната активност започна в ранните часове на деня при ясно време, което направи зрелищното явление видимо от десетки километри. Снимки и видеа, публикувани от жители и туристи в социалните мрежи, показаха огромни облаци тъмен дим, издигащи се над кратера на най-активния вулкан в Европа.
Mount Etna erupting now in Sicily, Italy. pic.twitter.com/ScPqT5ixGr— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 5, 2026
Според Обсерваторията за Етна към Италианския национален институт по геофизика и вулканология първите значителни емисии на вулканична пепел са регистрирани около 7:45 ч. местно време, а малко по-късно активността рязко се е засилила. Италиански учени съобщават, че вулканът е изхвърлил пепелен стълб с височина около 1,5 километра.
Etna pic.twitter.com/bO329kTRYq— Luciano Costa (@swm175_lucprof) July 5, 2026
Етна отново се активизира, избълва огромен стълб пепел и лава (ВИДЕО)
Заради замърсяването на въздушното пространство и риска за авиацията летището „Катания – Винченцо Белини“ временно спря приема на пристигащи полети. Излитанията от аерогарата обаче продължават, като към момента е въведено ограничение за максимум пет кацащи самолета на час. Очаква се мерките да бъдат преразгледани по-късно през деня.
Sicily's Mount Etna, Europe's largest active volcano, erupted on Thursday, July 2, coloring the night sky over Italy's largest island red.— GMA News (@gmanews) July 5, 2026
Eruptive activity began on June 26 from a vent around 3,030 metres above sea level, causing a lava flow to move downhill, accompanied by… pic.twitter.com/3Giqojhc8f
Въпреки впечатляващото изригване, властите не са разпоредили евакуация на населението в района на вулкана. Ситуацията се следи непрекъснато от екипи на гражданската защита, учени и местните власти.
Етна се активизира още в края на юни и през последните седмици остава под засилено наблюдение заради повишената вулканична активност.Редактор: Цветина Петкова
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