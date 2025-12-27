Кадър/Видео:"Ройтерс"
Това е един от най-активните кратери в Европа
Вулканът Етна отново се активизира. От североизточната част на кратера е изригнал огромен стълб от пепел. По склоновете му е започнала да се стича и лава.
Последното изригване на вулкана беше в началото на юни. Тогава заради опасната вулканична пепел въздушното пространство около кратера беше забранено за полети.
Природна красота: Етна бълва идеални червени кръгове от дим (ВИДЕО)
Етна е един от най-активните вулкани не само в Европа, но и в света. Той се намира над сицилианския град Катания. Вулканът изригва често, но рядко нанася сериозни щети.
Със своите 3330 метра височина Етна е най-високият вулкан на Стария континент. Кратерът има и най-дългата документирана история на изригвания, като най-ранните данни са още от 425 г. преди Христа.Редактор: Станимира Шикова
