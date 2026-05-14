Снимка: Пресцентър БАБХ
100 кг месо без маркировка и документи за произход ще бъдат унищожени
Заведение за бързо хранене в Пазарджик беше затворено от Агенцията по храните заради лоша хигиена.
Инспектори от ОДБХ Пазарджик затвориха обекта в центъра на областния град заради множество нарушения. Проверката е извършена съвместно със служители на Икономическа полиция.
Част от установените нередности са лоша хигиена в складовете и замърсявания по работните повърхности и оборудването. Също така ще бъдат унищожени 100 кг месо без маркировка и документи за произход.
