Все повече деца и родители прекарват голяма част от ежедневието си пред екрани, а дигиталните навици се превръщат в сериозна тема за семейството и образованието. Международен проект с участието на България изследва как технологиите влияят върху общуването, вниманието и поведението у дома. Данните показват, че децата често разпознават проблемните дигитални навици на възрастните още преди самите родители да ги осъзнаят. Гост в предавенето "Социална мрежа" по NOVA NEWS е Еви Карагеоргу, ръководител на проекта "Дигитално ателие: Малки екрани, големи идеи”.

"Направихме 4 работилници с деца. Искахме да накараме децата да използват технологиите не като цел, а като средство. Децата виждат много негативни примери от своите родители, на които също им е трудно да ограничават своето екранно време", коментира тя.

Как екранното време въздейства върху мозъка на децата

"Много родители ни споделиха, че са се опитали да променят своите навици. Родителите помежду си са обсъдили какви са добрите практики за ограничение на използването на технологии", заяви Карагеоргу.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев