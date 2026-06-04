Съществува около 80% вероятност климатичното явление „Ел Ниньо“ да се развие в периода юни - август, като това значително увеличава риска от екстремни метеорологични явления. Това предупреди Световната метеорологична организация към ООН в свой тримесечен анализ.

Според организацията, базирана в Женева, условията за „Ел Ниньо“ вече се формират под влияние на необичайно топли океански води в тропическата част на Тихия океан. Очаква се това да повлияе на глобалните модели на температура и валежи през следващите месеци.

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„Ел Ниньо“ е естествен климатичен феномен, при който се наблюдава затопляне на повърхностните води в централната и източната екваториална част на Тихия океан. Това води до промени в моделите на вятъра, атмосферното налягане и валежите в глобален мащаб. Явлението се появява обикновено на всеки две до седем години и продължава между девет и дванадесет месеца, като се редува с противоположната фаза Ла Ниня.

Според прогнозите вероятността „Ел Ниньо“ да се развие до ноември достига „близо или над 90%“, като моделите сочат, че той ще бъде поне умерен, а възможно и силен.

Генералният секретар на организацията Селест Сауло предупреди, че светът трябва да се подготви за последствията, включително засилване на суши, обилни валежи и повишен риск от горещи вълни както на сушата, така и в океаните. По думите ѝ явлението може да има значителни въздействия върху екосистеми, икономики и обществено здраве.

ООН предупреждава, че предишен силен „Ел Ниньо“ е допринесъл 2023 г. да стане втората най-гореща година в историята, а 2024 г. да достигне рекордни нива с около 1,55°C над прединдустриалните нива (1850–1900 г.).

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че „„Ел Ниньо“ чука на вратата ни“, подчертавайки, че явлението ще засили ефектите от глобалното затопляне. Той призова за ускорени климатични действия, включително отказ от изкопаеми горива, по-бърз преход към възобновяема енергия, защита на уязвимите общности и развитие на системи за ранно предупреждение.

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За периода юни-август прогнозите сочат почти повсеместни температури над нормата в световен мащаб, което повишава риска от суши и други климатични аномалии. Очакват се по-слаби мусонни валежи в Южна Азия, поднормени валежи в Африканския рог и по-сухи и по-топли условия в части от Централна Америка.

В същото време „Ел Ниньо“ може да засили образуването на урагани в Тихия океан, но да възпрепятства тяхното развитие в Атлантическия. По данни на ООН 128 държави вече имат системи за ранно предупреждение, като целта е до 2027 г. такъв обхват да бъде постигнат глобално.

Редактор: Цветина Петкова