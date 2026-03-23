Световната метеорологична организация твърди, че нашата планета получава много повече топлинна енергия, отколкото може да отдели. Това е резултат от емисиите на затоплящи газове като въглероден диоксид, пише "Би Би Си".

Този рекорден „енергиен дисбаланс“ загря океана до нови висоти миналата година и продължи да топи ледените шапки. Учените се опасяват, че естествена фаза на затопляне, наречена Ел Ниньо, която се очаква да започне по-късно тази година, скоро може да донесе нови топлинни рекорди.

В отговор на доклада, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш повтори призива си страните да преминат от изкопаеми горива към възобновяема енергия, за да „осигурят климатична сигурност, енергийна сигурност и национална сигурност“. „Планетата Земя е се намира отвъд своите граници. Всеки ключов климатичен индикатор мига в червено“, предупреди той във видеообръщение.

Снимка: iStock

Последните 11 години са били най-топлите години на Земята от 1850 г., съобщава Световната метеорологична организация (World Meteorological Organization). През 2025 г. средните температури на въздуха в световен мащаб бяха с около 1,43°C над тези от „прединдустриалните“ времена - преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива. Временно захлаждане от природния феномен Ла Ниня, означава, че 2025 г. не е била толкова гореща, колкото 2024 г., която беше повлияна от противоположната фаза Ел Ниньо.

Миналата година обаче беше една от трите най-топли, откакто се води статистика. Много учени сега смятат, че затоплянето се ускорява. От Световната метеорологична организация посочват множество други доказателства, показващи, че климатът се променя по-бързо от всякога. Количеството допълнителна топлинна енергия, поглъщана от Земята, дава най-изчерпателна информация за това. Този енергиен дисбаланс в крайна сметка е причина за изменението на климата и достигна нов връх миналата година, посочват от организацията.

Въпреки че учените все още работят по въпроса за точната причина защо Земята е натрупала толкова много допълнителна топлина през последното десетилетие, те нямат съмнение, че парниковите газове, задържащи топлината, като въглеродния диоксид (CO 2 ), са основната причина за дисбаланса. Нивата на CO 2 в атмосферата са най-високите си от поне два милиона години, а причината за това е човешката дейности, като например изгарянето на изкопаеми горива. Част от допълнителната енергия, задържана от тези газове, затопля атмосферата и сушата и топи ледниците на планетата. Според предварителни данни през 2024/25 г. ледниците в света са имали една от петте си най-лоши години в историята. Морският лед и на двата полюса е бил на или близо до рекордно ниски нива през по-голямата част от 2025 г.

Снимка: iStock

Допълнителната енергия на Земята загрява океаните, което от своя страна вреди на морския живот, предизвиква по-интензивни бури и допринася за покачването на морското равнище. Топлината, съхранявана в горните 2 км на световния океан, достигна нов връх миналата година, съобщава още Световната метеорологична организация. През последните две десетилетия океанът се затопля повече от два пъти по-бързо, отколкото в края на 20 век.

„Човешките дейности все повече нарушават естественото равновесие. Ще живеем с тези последици стотици и дори хиляди години“, каза проф. Селест Сауло, генерален секретар на Световната метеорологична организация.

Докладът посочва въздействието на покачващите се температури, които спомагат за засилване на много видове екстремни метеорологични условия и подпомагат разпространението на болести като денга.

Югозападната част на САЩ в момента е в разгара на рекордна гореща вълна в началото на сезона, като температурите надхвърлят 40°C на места през последните дни. Това е с около 10-15°C над средното ниво. Бърз анализ на учени от групата World Weather Attribution в петък установи, че интензивността на жегата би била „практически невъзможна“ без причинените от човека климатични промени.

Снимка: iStock

Изследователите също така внимателно наблюдават Тихия океан, като дългосрочните прогнози категорично сочат, че през втората половина на 2026 г. може да се формира затопляща фаза на Ел Ниньо. Ел Ниньо - в допълнение към фоновата тенденция на затопляне, причинено от човека - би могъл да повиши температурите до нови висоти през 2027 г.

„Ако преминем към Ел Ниньо, ще видим отново повишаване на глобалната температура и потенциално нови рекорди“, каза д-р Джон Кенеди от Световната метеорологична организация.

Редактор: Цветина Петрова