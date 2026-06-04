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Очаква се дейностите да продължат до края на юни
От днес стартира ремонт на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас - в 11-километров участък в област Стара Загора.
„Днес започва ремонтът на пътната настилка между 218-и и 229-и километър. По време на строително-монтажните дейности движението ще се осъществява двупосочно в лентата в посока София. След приключването на този ремонт работата ще продължи и в платното към столицата, като трафикът ще се осъществява в обновеното платно“, посочи в ефира на „Здравей, България” инж. Ивайло Донев от Областното пътно управление - Стара Загора към Агенция „Пътна инфраструктура“.
Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни. Целта е те да приключат преди активния летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие.
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При очаквано интензивно движение трафикът ще бъде регулиран от екипи на „Пътна полиция“. По думите на инж. Донев през последните години в участъка са установени редица дефекти по настилката, сред които единични дупки, коловози, вдлъбнатини и други неравности.
Той изрази надежда ремонтът да приключи в срок и уточни, че ще бъде подменена изцяло асфалтовата настилка, ще се положи нова маркировка, ще бъдат поставени нови пътни знаци и ще се извършат дейности по отводняване.
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