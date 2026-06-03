Снимка: ЕПА/БГНЕС
Атака е извършена в деня, в който Путин открива важен икономически форум в родния си град
Украински дронове нанесоха удари в Санкт Петербург. Има щети по енергийни и военни обекти.
Градоначалникът Александър Беглов обяви, че са атакувани два от крайбрежните райони на града. Той не съобщи за жертви.
Русия съобщи, че е отблъснала атака с дронове над Ленинградска област
Нападението дойде в деня, в който руския президент Владимир Путин открива в родния си град големия икономически форум, наричан неформално „Руския Давос”. Взривовете бяха на около 15 км от залата, в която се провежда събитието.
Украинците обявиха още, че са атакували военни кораби в пристанището в Кронщат и корабостроителница в Ленинградска област.Редактор: Маргарита Стоянчева
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