Украински дронове нанесоха удари в Санкт Петербург. Има щети по енергийни и военни обекти.

Градоначалникът Александър Беглов обяви, че са атакувани два от крайбрежните райони на града. Той не съобщи за жертви.

Русия съобщи, че е отблъснала атака с дронове над Ленинградска област

Нападението дойде в деня, в който руския президент Владимир Путин открива в родния си град големия икономически форум, наричан неформално „Руския Давос”. Взривовете бяха на около 15 км от залата, в която се провежда събитието.

Украинците обявиха още, че са атакували военни кораби в пристанището в Кронщат и корабостроителница в Ленинградска област.

Редактор: Маргарита Стоянчева