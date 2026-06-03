Двама полицейски служители са били простреляни, а заподозрян за извършено престъпление е убит след инцидент в Ню Джърси. Сред тях има и българин.

Случаят е станал във вторник, когато полицаи от участъка в Атлантик Сити изпълняват съдебна заповед за обиск. По време на операцията избухва стрелба.

По информация на полицията единият служител е получил животозастрашаващи наранявания, а другият е с по-леки травми.

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Сред пострадалите е и българският полицейски сержант Кристиан Иванов, който е тежко ранен при изпълнение на служебния си дълг. Той вече е в стабилно състояние, но му предстои дълго възстановяване.

В изявление кметът на града изразява съпричастност към пострадалите полицаи и техните семейства, подчертавайки риска на професията: че служителите на реда ежедневно се изправят пред ситуации, в които могат да не се завърнат у дома.

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Паралелно е стартирана кампания в най-голямата онлайн платформа за събиране на дарения от за различни каузи GoFundMe в подкрепа на сержант Кристиан Иванов и семейството му. В нея се посочва, че освен тежкото му състояние, семейството ще трябва да се справя с медицински разходи, пътувания, грижи за деца и други непредвидени нужди по време на възстановяването.

За отрицателно време са събрани над 66 000 долара, като целта е 80 000 долара.

Роденият в Монтана Християн Иванов служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант.

Редактор: Цветина Петкова