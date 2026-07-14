Японски учени разработиха нов катализатор, който може да улесни рециклирането на смесени пластмасови отпадъци, като позволява отделянето и преработката им в една химична стъпка, съобщи сайтът Phys.org.

Изследователски екип от Университета Кюшу, Университета на Токио и Националния институт за напреднали индустриални науки и технологии в Япония е разработил метод за селективно разграждане на полиуретан (PU) в смесени пластмаси, без да се повреждат други широко използвани материали като полиестер и найлон.

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Полиуретанът се използва в множество изделия - от текстил и гъби до автомобилни седалки и матраци - но досега остава труден за рециклиране, тъй като не може да бъде претопяван като някои други пластмаси. В реалните отпадъци той често е смесен или свързан с други полимери, което затруднява разделянето им.

Новият подход използва катализатор на основата на иридий и водороден газ при температура между 130 и 170 градуса по Целзий. По този начин учените успяват да разградят полиуретана до малки молекули, които могат лесно да бъдат отделени, докато полиестерът и найлонът остават непокътнати.

Методът е тестван не само в лабораторни условия, но и върху реални продукти, включително кухненска гъба, смесено текстилно изделие, калъф за мобилен телефон и стара автомобилна седалка. Според изследователите технологията може да има приложение при рециклирането на автомобилни отпадъци и матраци - материали, при които големи количества полиуретан все още се изхвърлят или изгарят.

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Авторите отбелязват, че технологията все още трябва да бъде усъвършенствана, тъй като иридият, използван в катализатора, е рядък и скъп метал. Следваща стъпка е разработването на по-достъпни алтернативи и повишаване на ефективността на процеса.

„Пластмасовото рециклиране е само началото“, посочи ръководителят на екипа професор Таканори Ивасаки, според когото принципът може да намери приложение и в други области на химията.

Редактор: Никола Тунев