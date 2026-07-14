Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира успешно участието си на турнира на клей от сериите ATP 250 в шведския град Бостад, след като победи 114-ия в световната ранглиста Далибор Свърчина със 7:6(5), 1:6, 6:4. Двубоят продължи два часа и 20 минути.

Българинът участва с "уайлд кард" - специална покана за участие, предоставена от организаторите на състезанието.

Първият сет беше изключително оспорван, като хасковлията и чехът си размениха по три пробива, а развръзката дойде след тайбрек. В него Димитров показа по-здрави нерви, реализира решаващ минипробив и поведе в резултата.

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Втората част обаче премина изцяло под диктовката на Свърчина. Чехът спечели шест поредни гейма, възползвайки се от колебливия сервис на българина, който вкара едва 43% от първите си подавания и допусна три пробива.

Stop that, Grigor 😮‍💨



Magical hands from Dimitrov#NordeaOpen pic.twitter.com/wvstLZFJYj — Tennis TV (@TennisTV) July 14, 2026

Така мачът влезе в решителен трети сет. Там Димитров успя да стабилизира играта си. Той проби още в първия гейм и поведе с 3:1. Свърчина успя да изравни за 3:3, но българинът веднага върна пробива, след което изигра силен сервис гейм за 5:3 и без колебание затвори мача при следващото си подаване.

Във втория кръг Димитров ще се изправи срещу победителя от двубоя между поставения под №5 и шампион от 2024 година Нуно Боржеш от Португалия и 17-годишния французин Мойс Куаме, който получи "уайлд кард" за участие в турнира.

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С победата си Григор си осигури 25 точки за световната ранглиста, както и 10 750 евро от наградния фонд на турнира.

През годините Димитров има три участия от надпреварата в Бостад. При две от участията си - през 2012 и 2013 година - той достигна до полуфиналите, където отстъпи съответно на испанците Давид Ферер и Фернандо Вердаско.

Редактор: Иван Иванов