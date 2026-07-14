Том Круз ще бъде Дигър Рокуел в новия филм на двукратния носител на "Оскар" за филмите "Бърдмен" и "Завръщането" Алехандро Гонсалес Иняриту.

Звездата от "Мисията невъзможна" е абсолютно неузнаваем с новата си визия в черната комедия Digger, която ще излезе на голям екран на 2 октомри.

Филмът на Warner Bros. е първата англоезична продукция на Иняриту след „Завръщането“.

Круз влиза в ролята на Дигър Рокуел – милиардер, представян като „най-влиятелния човек в света“, чиято компания може да е предизвикала екологична катастрофа, способна да отприщи и ядрена война.

За образа актьорът говори с плътен южняшки акцент, носи изкуствено коремче и изглежда с оредяла побеляла коса, оформена в не особено убедителен „комбоувър“ – прическа, при която останалата коса се сресва, за да прикрие оплешивяването.

„Всичко се променя. Един ден си котка или крал. На следващия си просто пепел в кутия", казва героят на Том Круз в началото на трейлъра, с което е зададен и тона на историята.

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Когато Дигър разбира, че продуктът на неговата компания е причинил сериозно разместване на ледник, реакцията му няма нищо общо със загриженост. „Онзи ледник в Гренландия се е преместил с метър и половина. Бюрото пред мен е по-голямо от метър и половина. Какво искате? Да затворя платформа за милиард долара“, казва той видимо раздразнен.

Всъщност Дигър е много по-притеснен за възрастната си бяла котка, на която според него може да ѝ остават „между две седмици и пет минути живот“.

Джон Гудман играе болен президент на Съединените щати, който настоява героят на Круз да поправи хаоса, който е предизвикал. „Дигър ни вкара в тази каша и Дигър ще ни измъкне от нея“, заявява той, след като научава, че справянето с кризата може да струва до 18 трилиона долара. Очевидното решение във филма е по айсберга да бъде изстреляна ракета.

Според официалния синопсис филмът проследява как Дигър „се впуска в трескава мисия, за да докаже, че е спасителят на човечеството, преди бедствието, което е отприщил, да унищожи всичко“.

В актьорския състав участват още носителят на "Оскар" и "Еми" Риз Ахмед, Сандра Хюлер, Майкъл Стълбарг, Джеси Племънс, Софи Уайлд и Ема Д’Арси ("Игра на тронове"№.

Том Круз: „Филмът на Иняриту ме остави без думи“

Преди премиерата на трейлъра Круз представи първи кадри от филма пред журналисти, филмови критици и фенове по време на специално събитие в студиото Warner Bros. в Лос Анджелис. Макар Digger да е първият общ проект на Том Круз и Алехандро Гонсалес Иняриту, актьорът признава, че е почитател на режисьора още от дебюта му – криминалната драма „Amores Perros“ от 2000 г. Според Круз още тогава личал невероятният талант на Иняриту. В продължение на години Круз препоръчвал филма на свои приятели. Въпреки това минало много време, преди двамата да се срещнат, а още повече – преди да намерят подходящ проект, по който да работят заедно.

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Преди около седем години Иняриту му представил идеята за „Digger“. Вместо просто да му изпрати готовия сценарий, написан през 2023 г. съвместно с Никълъс Джакобоне, Александър Динеларис и Сабина Берман, режисьорът прекарал няколко дни с Круз, като лично му прочел историята.

„Слушах всичко, което беше в главата му, за да разбера начина му на мислене. Само така можех да знам как да допринеса за проекта и да изградим истинско сътрудничество“, разказва актьорът. „Беше прекрасно. Този човек има кураж“, допълва Круз.

Снимка: Getty Images

Начинът, по който Иняриту описал героя Дигър, убедил Круз почти мигновено: „Помислих си: „Този човек има адски много смелост“. Това беше всичко, което ми трябваше. Бях готов. Няма нищо по-хубаво от това да застанеш на ръба на пропаст и да кажеш: „Хайде да го направим. Имам ти доверие и знам, че каквото и да създадем, ще бъде невероятно преживяване.“

Актьорът признава, че особено му е харесала възможността да се преобрази физически с помощта на грим и протези. „Когато изграждаме персонаж, търсим хумора, драмата, начина, по който ще го покажем. Физическата трансформация, гримът – това са нещата, които откриваш по пътя", споделя той.

Десет години работа по филма

Digger, който е продукция на Legendary Pictures, е заснет във Великобритания в продължение на шест месеца с дългогодишния оператор на Иняриту Емануел Любецки, използвайки широкоекранния формат VistaVision.

Режисьорът не присъства на представянето, тъй като все още работи по финалния звуков микс на филма във Великобритания, но изпрати видеопослание.

„Идеята се роди малко след „Завръщането“. Не беше сценарий. Не беше филм. Беше натрапчива мисъл, която не ме напусна години наред. Знаех кой е този герой. Знаех как говори, как оцелява и как успява да накара реалността да се съобрази с него. Отне ми десет години да направя този филм, защото не търсех история. Търсех правилния начин да я разкажа. И е абсурдно, опасно, но и много комично, защото най-добрата комедия винаги се ражда от трагедията", разказва режисьорът.

Защо Иняриту избира именно Том Круз

„Често ме питат защо избрах Том за ролята на Дигър. За мен това е все едно да попиташ човек защо пие вода, когато е жаден. Защото това е, от което се нуждаеш", споделя той.

След това режисьорът представя трейлъра с думите: „Дами и господа, пригответе се. Защото Майката природа обича гаднярите.“