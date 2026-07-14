Държавата иска от общините спешни мерки за събирането на неплатени местни данъци и такси. Готови ли са те? Темата коментира изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева в ефира на "Пресечна точка" по NOVA.

"Събираемостта на местните данъци и такси е около 75-80% към момента. Има едни 20%, които всяка година системно не си плащат данъците за имот, кола или туристическия данък в някои от курортите", заяви Георгиева.

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Тя уточни, че всяка вечер в 0:00 часа предоставят информация на Министерството на финансите каква е събираемостта им за изминалия ден. "В настоящите текстове за промяна, които се обсъждат, ще бъдем задължени да правим такива обобщения на всеки 3 месеца", обясни тя.

Георгиева даде пример за данък, който няма как да бъде събран. "Това са леки автомобили, регистрирани преди 2000 г. и не са в движение. Те няма начин да бъдат отписани. Ние предлагаме законово те да бъдат изчистени", заяви тя.

"Общините са затруднени да достигнат до тези, които не плащат, тъй като не сме равнопоставени с държавата като взискател. Ако някое физическо лице или фирма е длъжник на държавата и общината, приоритетни са вземанията на държавата. Ние искаме да станем равнопоставени като държавата. Обсъждат се подобни идеи, а финансовото министерство работи по пакет от реформи за събирането на таксите", заяви Георгиева.

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"Надяваме се, че от 1 януари 2027 г. ще бъде направена актуализация на данъчните оценки. След среща с правителството, беше поет ангажимент. Последната актуализация е през 2007 г., а от тогава до сега ръстът на имотите е около 6,6 пъти, по данни НСИ. Това трябва да стане поетапно, а не чрез еднократна актуализация - всяка година да се прави автоматична актуализация. При такава промяна ще се повишат приходите на общините", изтъкна представителят на сдружението.

Тя изрази скептицизъм към въвеждането на данъчното облагане на повече от един имот от следващата година.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев