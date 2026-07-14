Темата със Стоян Мавродиев ще бъде експлоатирана, но ако не излязат нови факти и нови обстоятелства, няма да има кой знае какво, около което да се завихри сериозна политическа интрига. Това каза в предаването „Твоят ден” Людмил Илиев, журналист от „Сега”.

„В социалните мрежи има голямо очакване да избликне потокът на тайните в момента, в който той се завърне в България. Имахме такива очаквания и в миналото – когато започнаха проблемите около бившия банкер Цветан Василев, също когато Васил Божков напусна страната, също и когато беше отстранен бившият главен прокурор Иван Гешев – във всеки един момент има очаквания, че ще тръгнат едни много деликатни и ценни информации, които ще излязат наяве и ще ни покажат как работи задкулисно държавата, но това в крайна сметка не се случи. Не излязоха информации, които да послужат като доказателство в съда и да доведат до действителни последици за участниците в тези сюжети”, посочи Илиев.

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Журналистът Мира Баджева коментира, че хората, които имат проблеми с правосъдието „играят своята игра” и се опитват да продадат това, което знаят. „Това обаче, не означава, че ще бъдат сложени големите истини на масата. Дали картите ще бъдат свалени, аз съм скептична, защото знаем как през годините нито едно дело не е стигнало да края си”, каза тя.

Журналистът Юри Велев, заместник-главен редактор на „24 часа”, заяви, че на всички ни се иска да излязат тайните на българския преход и може би Мавродиев държи малка част от пъзела, но е по-вероятно да видим поредната политическа шумотевица, от което нямаме особена полза.

Относно казуса с полетите на Делян Пеевски, Мира Баджева коментира, че хората очакват повече от вътрешния министър като подплатени твърдения с доказателства, а той се оставя лесно да бъде опровергаван. „Това определено е разочарование за онези, които се надяваха най-после да лъснат някакви неща, за които се говори под сурдинка. Демерджиев, в качеството си на министър на вътрешните работи и на човек, който борави със сведенията от службите, би трябвало да ги аргументира и да даде абсолютно неопровержими доказателства, че това е така, както твърди. А той оставя много лесно да бъде подменено това, което говори и това е учудващо”, допълни журналистът.

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Людмил Илиев допълни, че в момента тази тема е оставена да се разлива в публичното пространство и всеки да взима отношение. „Но тук се повдигат някои много сериозни въпроси и всичко трябва да се канализира по начина, по който обичайно работят институциите, а именно след като се говори за проверки, тогава ние би трябвало да очакваме отговори на въпроси за това има ли някакъв проблем с имущественото състояние на Пеевски”, коментира журналистът. Според него това, което вътрешният министър представя до момента, не изглежда достатъчно подплатено с доказателства.

Юри Велев коментира, че има две версии, за които се показват сведения, но те са противоположни и ние трябва да избираме на кого да вярваме – на МВР или на Десислава Атанасова.

„По-тревожното е, че за пореден път влизаме в институционална ерозия, защото все пак Атанасова е представител на много важен орган, какъвто е Конституционният съд. И за пореден път виждаме как се руши доверието между институциите в България, което не води до нищо добро”, категоричен беше журналистът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова