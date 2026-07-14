Снимка: iStock, илюстративна
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Премахват крайпътна растителност между 47-ми и 52-ри километър
От днес до петък се променя организацията на движението между 47-и и 52-и км на автомагистрала „Хемус“ в област София. Причината - премахване на крайпътна растителност.
Дейностите ще се изпълняват от 8 ч. до 17 ч. в платното в посока София, заради това поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
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От АПИ призовават водачите да са внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта ида не предприемат рискови изпреварвания.Редактор: Никола Тунев
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