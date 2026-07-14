Снимка: "Асошиейтед прес"
Организацията призова международните донори да не изоставят страната в критичния етап на епидемията
Броят на хората, заразени с ебола, в Демократична република Конго е най-малко два пъти, а може би и четири пъти по-голям от това, което се казва в официалните съобщения, каза днес Световната здравна организация (СЗО), цитирана от "Ройтерс".
Това изявление бе направено пред репортери в Женева.
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Според правителството на ДР Конго заразените са 1926, а смъртните случаи - 702.
СЗО призова донорите да не изоставят страната в тази критична фаза на епидемията.Редактор: Цветина Петрова
Източник: Божидар Захариев, БТА
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