Съединените щати въведоха временни ограничения за пътуванията от Демократична република Конго заради продължаващото разпространение на вируса ебола в африканската държава.

Съгласно новите мерки американски граждани, които се намират в ДР Конго или наскоро са пребивавали там, няма да могат директно да се качват на граждански полети за САЩ. Изключение ще се допуска само за хора, които са прекарали поне 21 дни в трета държава преди пътуването си.

Конго затяга правилата за пътувания, след като във Франция регистрираха случай на ебола

Решението идва на фона на продължаващата епидемия в страната. По официални данни към неделя потвърдените случаи на заразяване с ебола са достигнали 1926, а жертвите на заболяването са 702.

Според информацията на Белия дом около 20 американски граждани е трябвало да отпътуват от ДР Конго за САЩ още днес. Американският Държавен департамент е поел ангажимент да окаже съдействие на тях и на останалите засегнати от ограниченията по време на задължителния триседмичен период на изчакване.

Американци, изложени на ебола в Африка, ще бъдат изпратени в Кения за лечение

През последните дни бяха регистрирани и нови случаи на заразени американски граждани. В петък Центровете за контрол и превенция на заболяванията съобщиха за служител на хуманитарна организация в ДР Конго, който е дал положителна проба за вируса. В понеделник друг заразен американец беше приет за лечение в университетската болница във Франкфурт. През май в същото лечебно заведение беше настанен и трети гражданин на САЩ, инфектиран по време на престоя си в Конго.

Редактор: Цветина Петкова