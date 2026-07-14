Полски изтребители са прихванали руски разузнавателен самолет в международни води над Балтийско море. Това съобщи министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Инцидентът се е случил на около 30 километра от курортния град Устка. "Това е първият руски опит от дълго време насам да се приближи до нашата морска граница с цел да проучи нашите системи за противовъздушна отбрана", заяви Косиняк-Камиш.

По думите на министъра на отбраната два полски изтребителя са установили контакт с руски разузнавателен самолет Ил-20 и са подали сигнал да напусне района. Той посочи, че след това самолетът се е насочил към Русия. "Това прехващане показва, че Русия постоянно води хибридна война, извършва разузнавателни операции и е враждебно настроена към всички страни от Северноатлантическия алианс", добави Косиняк-Камиш.

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Редактор: Ивайла Маринова