Коментарът му предизвика остри реакции от френски и испански политици в навечерието на полуфинала между двете страни

Бившият министър-председател на Испания Мариано Рахой се оказа в центъра на обществен спор, след като негов коментар за националния футболен отбор на Франция предизвика обвинения в расизъм. Изказването беше направено в навечерието на полуфиналния сблъсък между Испания и Франция на Световното първенство.

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В статия за испанското издание „Дебате“ Рахой определя френския състав като „отбор на най-високо ниво“, но добавя, че „в него няма френски играчи“. Думите му предизвикаха вълна от критики както във Франция, така и в Испания.

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало определи изказването като недопустимо.

Думите на Мариано Рахой за френския национален отбор са с неприемлив расистки привкус. Те повдигат и въпроса защо се толерира съществуването на климат, който позволява подобни омразни коментари. Нашите играчи не се нуждаят от удостоверения за гражданство от бивш испански премиер“, написа Диало в социалната мрежа X.

Френският вътрешен министър Лоран Нунез също осъди коментара, определяйки го като „напълно недопустим“ и противоречащ на ценностите на Франция.

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Критики отправи и настоящият испански премиер Педро Санчес. В поредица от публикации в X той заяви, че националната принадлежност не се определя от фамилното име, мястото на раждане или цвета на кожата.

Други я дефинират чрез дълбока привързаност към дадената страна и желанието да допринасяш за нея - като играеш футбол, като се грижиш за възрастни или като създаваш бизнес“, написа Санчес u завърши посланието си с думите: „Испания е на тези, които я обичат, а не на тези, които я посрамват с ксенофобски изявления. Франция, ще се видим на полуфинала. Нека по-добрият победи и расизмът да загуби“.

Мариано Рахой, представител и бивш лидер на консервативната "Народна партия", беше министър-председател на Испания в периода 2011-2018 г.

Редактор: Иван Иванов
Източник: БТА

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