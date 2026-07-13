Бившият министър-председател на Испания Мариано Рахой се оказа в центъра на обществен спор, след като негов коментар за националния футболен отбор на Франция предизвика обвинения в расизъм. Изказването беше направено в навечерието на полуфиналния сблъсък между Испания и Франция на Световното първенство.

Мбапе стана жертва на грозни обиди от парагвайска сенаторка​

В статия за испанското издание „Дебате“ Рахой определя френския състав като „отбор на най-високо ниво“, но добавя, че „в него няма френски играчи“. Думите му предизвикаха вълна от критики както във Франция, така и в Испания.

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало определи изказването като недопустимо.

„Думите на Мариано Рахой за френския национален отбор са с неприемлив расистки привкус. Те повдигат и въпроса защо се толерира съществуването на климат, който позволява подобни омразни коментари. Нашите играчи не се нуждаят от удостоверения за гражданство от бивш испански премиер“, написа Диало в социалната мрежа X.

Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026

Френският вътрешен министър Лоран Нунез също осъди коментара, определяйки го като „напълно недопустим“ и противоречащ на ценностите на Франция.

Десетки хиляди на протест в Мадрид срещу правителството на Педро Санчес (ВИДЕО+СНИМКИ)​

Критики отправи и настоящият испански премиер Педро Санчес. В поредица от публикации в X той заяви, че националната принадлежност не се определя от фамилното име, мястото на раждане или цвета на кожата.

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

„Други я дефинират чрез дълбока привързаност към дадената страна и желанието да допринасяш за нея - като играеш футбол, като се грижиш за възрастни или като създаваш бизнес“, написа Санчес u завърши посланието си с думите: „Испания е на тези, които я обичат, а не на тези, които я посрамват с ксенофобски изявления. Франция, ще се видим на полуфинала. Нека по-добрият победи и расизмът да загуби“.

Мариано Рахой, представител и бивш лидер на консервативната "Народна партия", беше министър-председател на Испания в периода 2011-2018 г.

Редактор: Иван Иванов