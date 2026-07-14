Снимка: БТА, AP Photo/Petros Karadjias
Тази вечер се очаква временното затваряне на първите три преговорни глави
Албанският външен министър Ферит Ходжа определи 14 юли като пореден исторически момент по пътя на страната към членство в Европейския съюз. Той изброи четири етапа, които според него свидетелстват за „необикновената история на едно необикновено пътуване“.
В публикация в социалната мрежа X Ходжа припомни, че на 14 октомври 2024 г. Албания все още не беше отворила нито една преговорна глава с ЕС, а само година по-късно – на 17 ноември 2025 г. – всичките 33 преговорни глави.
A few key dates that tell the incredible story of an extraordinary journey:— Ferit Hoxha🇦🇱 (@HoxhaFer) July 14, 2026
📍 14 October 2024 – #Albania had opened zero negotiating chapters.
📍 17 November 2025 – Albania had opened all 33 negotiating chapters.
📍 26 May 2026 – Albania became the first negotiating country… pic.twitter.com/hLdG7ojp2K
Според Ферит Ходжа следващият важен успех е постигнат на 26 май 2026 г., когато Албания става първата страна кандидат, изпълнила стандарта IBAR съгласно новата методология за разширяване на ЕС.
По думите на Ходжа днешният ден – 14 юли, бележи навлизането на Албания във финалната фаза на преговорите с временното затваряне на първите три преговорни глави: Глава 25 – „Наука и научни изследвания“; Глава 26 – „Образование и култура“ и Глава 30 – „Външни отношения“.
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„Това, което изглежда като поредица от дати в една времева линия, всъщност е поредица от ключови моменти, които отразяват една изключителна трансформация – резултат от упорита работа, постоянен институционален ангажимент, решителност и непоколебима политическа воля“, написа главният албански дипломат.
Очаква се тази вечер Албания да участва в Междуправителствената конференция с Европейския съюз в Брюксел, на която официално да бъде потвърдено временното затваряне на първите три преговорни глави.Редактор: Цвета Лазаркова
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