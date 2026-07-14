Албанският външен министър Ферит Ходжа определи 14 юли като пореден исторически момент по пътя на страната към членство в Европейския съюз. Той изброи четири етапа, които според него свидетелстват за „необикновената история на едно необикновено пътуване“.

В публикация в социалната мрежа X Ходжа припомни, че на 14 октомври 2024 г. Албания все още не беше отворила нито една преговорна глава с ЕС, а само година по-късно – на 17 ноември 2025 г. – всичките 33 преговорни глави.

A few key dates that tell the incredible story of an extraordinary journey:



📍 14 October 2024 – #Albania had opened zero negotiating chapters.



📍 17 November 2025 – Albania had opened all 33 negotiating chapters.



📍 26 May 2026 – Albania became the first negotiating country… pic.twitter.com/hLdG7ojp2K — Ferit Hoxha🇦🇱 (@HoxhaFer) July 14, 2026

Според Ферит Ходжа следващият важен успех е постигнат на 26 май 2026 г., когато Албания става първата страна кандидат, изпълнила стандарта IBAR съгласно новата методология за разширяване на ЕС.

По думите на Ходжа днешният ден – 14 юли, бележи навлизането на Албания във финалната фаза на преговорите с временното затваряне на първите три преговорни глави: Глава 25 – „Наука и научни изследвания“; Глава 26 – „Образование и култура“ и Глава 30 – „Външни отношения“.

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„Това, което изглежда като поредица от дати в една времева линия, всъщност е поредица от ключови моменти, които отразяват една изключителна трансформация – резултат от упорита работа, постоянен институционален ангажимент, решителност и непоколебима политическа воля“, написа главният албански дипломат.

Очаква се тази вечер Албания да участва в Междуправителствената конференция с Европейския съюз в Брюксел, на която официално да бъде потвърдено временното затваряне на първите три преговорни глави.

Редактор: Цвета Лазаркова