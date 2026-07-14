Днес ЕС ще проведе четири междуправителствени конференции за присъединяване – всички в един и същи ден, което се случва за първи път от повече от две десетилетия. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

В публикация в социалната мрежа X Кос определи деня като „супер вторник” за разширяването на ЕС. Тя посочи, че четирите водещи страни кандидатки за членство – Украйна, Молдова, Албания и Черна гора – отбелязват значителен напредък в процеса на присъединяване към Съюза.

Today is a Super Tuesday for EU enlargement.



For the first time in over 2 decades, we are holding four accession conferences on the same day.



Our four front runners Ukraine, Moldova, Albania and Montenegro are all taking major steps forward.



With Ukraine and Moldova, we are… pic.twitter.com/piUZLMuCYc — Marta Kos (@MartaKosEU) July 14, 2026

ЕК представи докладите за напредъка на страните кандидатки за членство в ЕС

По думите ѝ с Украйна и Молдова ще бъде открит Клъстер 6, който обхваща области като външната политика, сигурността и отбраната, където съществуват особено силни аргументи в подкрепа на бъдещото им членство в ЕС.

Кос заяви още, че Албания ще затвори първите си преговорни глави, докато Черна гора се намира във финалната фаза на официалните преговори за членство, след като досега е затворила временно 18 от общо 33 преговорни глави.

Европейският комисар подчерта, че настоящият политически импулс трябва да бъде превърнат в „конкретни резултати на място”.

Редактор: Мария Барабашка