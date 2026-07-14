Еврокомисарят по разширяването призова настоящият политически импулс да бъде превърнат в конкретни резултати на място

Днес ЕС ще проведе четири междуправителствени конференции за присъединяване – всички в един и същи ден, което се случва за първи път от повече от две десетилетия. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

В публикация в социалната мрежа X Кос определи деня като „супер вторник” за разширяването на ЕС. Тя посочи, че четирите водещи страни кандидатки за членство – Украйна, Молдова, Албания и Черна гора – отбелязват значителен напредък в процеса на присъединяване към Съюза.

ЕК представи докладите за напредъка на страните кандидатки за членство в ЕС

По думите ѝ с Украйна и Молдова ще бъде открит Клъстер 6, който обхваща области като външната политика, сигурността и отбраната, където съществуват особено силни аргументи в подкрепа на бъдещото им членство в ЕС.

Кос заяви още, че Албания ще затвори първите си преговорни глави, докато Черна гора се намира във финалната фаза на официалните преговори за членство, след като досега е затворила временно 18 от общо 33 преговорни глави.

Европейският комисар подчерта, че настоящият политически импулс трябва да бъде превърнат в „конкретни резултати на място”.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС

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