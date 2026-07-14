Лека кола и линейка са се ударили на Околовръстния път на Враца. Инцидентът станал край заведение в района на язовир.

По първоначални данни възрастно семейство обядвало в ресторанта. Излизайки от паркинга, шофьорът се опитал да се включи в натовареното движение по път Е79, но не е преценил дистанцията и се е ударил в преминаваща линейка, която е превозвала пациент към столичната болница "Пирогов". Вследствие на сблъсъка автомобилът на Спешна помощ излязъл от платното и паднала в канавката.

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Зад волана на автомобила е бил 77-годишен мъж, с когото е пътувала и около 60-годишна жена. След удара пациентът не е пострадал и е изпратен към столичната болница с друг автомобил.

Шофьорът на линейката, медицинско лице, както и шофьор и пътник от леката кола са без сериозни наранявания. Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

Снимка: БГНЕС

От АПИ съобщиха, че движението при 148 км на Е79 е възстановено.

Редактор: Цвета Лазаркова