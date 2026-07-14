Седемгодишно дете пострада при пътен инцидент в бургаския комплекс „Славейков“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала в понеделник вечерта малко преди 19:00 ч. в района на блок 56. По информация на полицията момичето излязло внезапно на пътното платно, тичайки, когато било ударено от преминаващ автомобил, управляван от 18-годишен водач от Бургас.

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След инцидента детето е откарано за преглед в болница. Медиците установили, че има мозъчно сътресение. Освободено е за домашно лечение. Водачът е с 10-месечен стаж зад волана.

Полицията е започнала проверка по случая. Разследващите изясняват причините за инцидента.

Редактор: Цветина Петкова