52-годишен мъж е обвинен за убийството на жената, с която е живеел на семейни начала в Карлово. Жертвата е на 53 години и е починала след нанесен побой в дома, който двамата обитавали.

Според данните на разследването смъртта е настъпила на 12 юли. По информация на NOVA между партньорите възникнал конфликт, който ескалирал и прераснал във физическо насилие. Вследствие на получените травми, жената издъхнала.

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По първоначални данни двамата употребили алкохол преди скандала. Разследващите все още изясняват причините, довели до свадата, както и точната последователност на събитията.

От Окръжната прокуратура съобщиха, че срещу мъжа е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено в условията на домашно насилие. По случая е назначена съдебномедицинска експертиза.

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Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще настоява пред съда да му бъде наложен постоянен арест, докато разследването продължава.