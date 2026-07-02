Майката на кандидат за депутат от управляващата партия „Нова демокрация“ Афродити Нестора загина, а трима души пострадаха при три последователни нападения с импровизирани взривни устройства срещу жилища на членове на партията в Солун. Атаките са извършени в ранните часове в сряда – между 4:00 и 4:45 ч.

По време на една от атаките пред жилищната сграда избухва пожар, при който се запалват автомобили и мотоциклети. Един от автомобилите е собственост на Нестора. Самата тя е получила изгаряния и е настанена в болница. Майка ѝ била тежко ранена при пожара и починала по-късно в интензивното отделение вследствие на тежките си изгаряния.

Освен тях, в болница са приети и още двама жители на жилищната сграда, които също са пострадали при нападението. Полицията уточнява, че всички ранени са от третата атака, при която са били подпалени автомобилите пред блока.

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По данни на разследващите нападателите са използвали самоделни запалителни устройства, изработени с туристически газови бутилки.

След трагедията гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети пострадалите в болницата. „Пролятата кръв и разделението, посято от крайните среди, повече няма да бъдат толерирани. Законността и единството на обществото трябва да изтласкат тероризма там, където му е мястото – в периферията“, заяви министър-председателят.

От управляващата партия определиха нападенията като терористичен акт, като според партийния секретар Константинос Киранакис извършителите са действали с намерението да убиват.

Разследването по случая продължава, а до момента няма информация за задържани лица.

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"Политическите убийства са несъвместими с демокрацията", заяви българското правителство в позиция, с която осъжда терористичния акт в Солун.

"Категорично осъждаме терористичния акт в Солун, довел до загубата на човешки живот и раняването на други хора. Политическите убийства са несъвместими с демокрацията и в този труден момент България категорично подкрепя действията на институциите в Гърция за съхраняване на държавността", добавиха от МС във Facebook публикация.

Редактор: Дарина Методиева