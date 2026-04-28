Стрелба в центъра на Атина. Изстрелите са били произведени на партера на Апелативния съд в гръцката столица. Четирима души са леко ранени. Заподозрян е 89-годишен мъж.

Малко по-рано имало и друга стрелба в магазин в квартал "Керамейк", където същият мъж открил огън с ловна пушка и ранил служител. Според свидетели заподозреният избягал с такси и вероятно директно е отпътувал към сградата на съда.

Съдебната палата е евакуирана, а властите са открили ловната пушка на извършителя. Самият той все още не е задържан.