„Те ме унищожиха”. С тези думи започва разказът на 70-годишен мъж. Спестявал е лев по лев години наред, а сега всичките 18 600 евро, прибрани в сметката му, вече са в нечий чужд джоб. Най-скъпата цена, която е платил, е за обещанието, че с минимална инвестиция ще увеличи многократно печалбата си. Това обещание върви с едно условие – да се довери на финансов посредник, борсов агент, който ще търгува с инвестицията му. В края на тази история загубата не са само тези 18 600 евро. Потърпевшият, без да знае как, е задлъжнял с 30 000 евро към банката.

► Как точно работи схемата?

• Стъпка едно: Сайт-уловка и лъжлива реклама

„Във Facebook попаднах на платформа „Бругазом”. И просто я отворих. Това е нещо като борсови операции - извършват със злато, с пари. Имаше лицето на известен политик, който бил спечелил стотици хиляди за неговата партия. Регистрирах се и след час ми се обадиха, че съм приет в тази платформа”, казва мъжът.

Ако сега потърсите платформата „Бругазом”, няма да я откриете. Причината е проста. Този тип кухи и измамни платформи съществуват за кратко. След време, когато попаднат в списъка на ГДБОП с измамни платформи , те бързо биват заменяни с нови имена. В генезиса си обаче схемата е една и съща.

• Стъпка две: Минимална инвестиция и огромна „печалба”

„Преведох 150 евро и вече чакаме да се получават печалби. Гледам в изпратената от тях платформа, че уж има 79 хиляди долара печалба. Агентът ми се обади и казва: „Видя ли какво имаш - това ти е печалба. Всичкo това са твои пари, ти ще ги получиш. Аз ще ти се обадя допълнително”. И същия ден ми каза: „Да, готово, парите са твои. Само трябва да ти отворим сметка в друга банка, не в твоята банка.” Попитах защо, но ми отговориха лаконично: „С другата банка работим по-добре, нашият финансов директор ще се свържe с техния финансов директор. Те са близки, ще се оправят. За това не се притеснявай. И само трябва да прехвърлиш пари от твоята сметка на другата твоя сметка, в другата банка”, разказва още потърпевшия.

Как да се предпазим от фишинг измамите

• Стъпка три: Приложение, с което наблюдават действията на жертвата

В този тип измами потърпевшите често са склонявани да изтеглят приложение за отдалечен достъп до чуждо устройство. Това е съвсем легална програма, която обаче се използва и с користни цели. Повече разказва директорът на отдел „Киберпрестъпност” – ст. ком. Владимир Димитров: „Това приложение е съвсем законно и то позволява на измамниците да достъпят устройството, като те нарочно казват на жертвата, че това е с цел съдействие. Казват му, че по този начин той ще си почива, а уж борсовият агент ще работи за него”.

• Стъпка четири: Заплахи при опит за измъкване

Измамниците знаят, че все някога този техен клиент ще разбере, че всичко това е лъжа. Затова тяхната цел е още в началото да успеят да измъкнат максимални суми. Ако обаче клиентът започне да се съпротивлява и да показва, че се съмнява в действията на своя агент, следва това: „Когато се опълчих, че това не трябва да го правя, той смени тона. Каза: „Ние знаем всичко за теб в този момент, знаем къде живееш, знаем всичко. Не искаме да се случват лоши неща”. И мен това ме притесни. И започнах да правя това, което той ме караше да натискам в телефона”, разказва пенсионерът.

• Стъпка пет: Теглене на кредит и изпращане на парите на уж „сигурно” място

Измамниците успяват да го заблудят, че изпращат парите му на негово име в друга негова банкова сметка.

„Показаха ми банкова сметка с моето име. Повярвах, че превеждам парите от моята сметка в банката, в която бях, в моя сметка в другата банка, с която те работели. И там щели да ми превеждат след това спечеленото”, разказва мъжът.

Мнимите борсови агенти не приключват с източените 18 000 евро. Не са им достатъчни и още същата вечер, наблюдавайки телефона на жертвата си, му дават инструкции за следващата стъпка. А следващата стъпка е кредит. „Аз въобще в този момент не разбирах, че те теглят кредит. Каза ми, че това е рутинна процедура, че ще ми звъннат от банката. Няма нищо страшно. Трябва да кажа, че това съм аз. И понеже те ме заплашиха под натиск, аз не посмях да кажа, че го правя под давление, че не е по мое желание", допълни потърпевшият.

Киберексперт: Фишинг измамниците копират сайтове на институции, за да създадат усещане за автентичност

• Стъпка шест: Доизточване и още лъжи

"След като мина и тази процедура, той ми каза, че е готово, всичко е точно, парите ме чакат, само трябва да му преведа комисиона от 2000 евро. Аз си проверих сметката и видях, че нямам нищо. Започнах да се карам с него, а той ми каза: „Ето сега, вместо да стоиш и да спориш с мен, отивай и намери двама приятели. Все ще намериш да ти даде някой 2000 евро”, спомня си потърпевшият.

Кои са измамниците или поне за кого се представят, как можем да се предпазим от тази схема – вижте във видеото.