Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че номинира федералния прокурор Джей Клейтън за директор на националното разузнаване, съобщи „Ройтерс”.

„Малко хора в правната общност са уважавани на нивото на Джей. Насърчавам Сената на САЩ да утвърди Джей възможно най-скоро“, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

Клейтън в момента е прокурор за Южния окръг на щата Ню Йорк и бивш председател на американската Комисия по ценните книжа и борсите.

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Тръмп заяви, че лоялистът и ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране на САЩ Бил Пълти ще поеме временно поста на изпълняващ длъжността директор на националното разузнаване на 19 юни на мястото на Тълси Габард, която подаде оставка.

Редактор: Ивета Костадинова