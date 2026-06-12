Светът е футбол. Световното първенство започна в четвъртък вечер с пищна откриваща церемония в Мексико. Еуфория вече има не само в градовете до Маями, където ще има срещи, но и във всички останали градове на САЩ, въпреки че за американците това далеч не е най-популярният спорт. През последните години обаче тази тенденция се променя заради големи легендарни имена като Дейвид Бекъм и Лионел Меси, които имат постоянно присъствие в Маями. С това интересът расте, а заедно с него и продажбите, защото всеки спорт в Америка е голяма индустрия с брандирани продукти, срещи с фенове, билети и спонсорства.

Но това Световно първенство, освен че е най-скъпото до момента, предизвика и много критики. От една страна - заради динамичните цени на билетите, които ФИФА наложи тази година. Цените първоначално бяха доста високи, достигнаха пик, след което леко спаднаха. Все пак за някои срещи билетите струват десетки хиляди долари, което е изключително скъпо.

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От друга страна - имиграционната политика също предизвика голяма полемика, защото феновете казват, че условията не са равнопоставени. Администрацията на Доналд Тръмп заяви, че няма проблем и всички фенове ще бъдат доволни. Но това не се случи. Президентът обеща, че иранският отбор ще бъде допуснат, но футболистите така и не получиха визи. Те трябваше да преместят лагера си в Тихуана, Мексико. Ще трябва да пътуват непосредствено преди срещите си и да напускат САЩ веднага след края на мачовете.

Фенове от Мароко, Алжир, Сенегал, Сомалия и дори от Латинска Америка също не получиха визи. Много от тях имаха резервации в хотели, което предизвика недоволство и сред хотелиерите, които твърдят, че очакванията им за този Мондиал няма да бъдат оправдани.

От своя страна ФИФА заяви, че няма право да се намесва в имиграционната политика на САЩ. Така този Мондиал носи големи очаквания, но и сериозни разочарования сред феновете.

Най-голямото спортно събитие на планетата трябваше да донесе огромни печалби за трите страни домакини и незабравими емоции за милиони фенове и техните семейства. Но вместо това фокусът се измести върху високите цени на билетите, логистиката около мачовете на живо, разследвания за злоупотреби и негостоприемната имиграционна политика в САЩ.

Много от феновете не се отказват, защото футболът е тяхната игра. Валентин Марков живее в САЩ от 1989 г. и си спомня невероятните емоции от 1994 г., когато българският отбор играе с Гърция. „За мен това беше най-впечатляващото нещо в живота. Дъщеря ми също дойде тогава за първи път на мач. Беше на 7 години. Имаше много малко хора на стадиона, повечето - гърци. Дори мой клиент, американец, на когото купихме билет, отиде и подкрепяше гърците. Беше невероятна емоция. Може би две-три седмици никой у дома не можеше да говори за друго“, спомня си Валентин.

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Сега той дори не е обмислял да ходи на мачове от Световното в някои от 11-те града домакини. „Нямам представа колко струват билетите. В момента всичко е скъпо. В България всички се оплакват за всичко. Тук не е по-различно. Америка няма нищо общо с времето, когато аз дойдох“, твърди Валентин.

Властите в Ню Йорк, Ню Джърси и Тексас вече са започнали разследвания срещу ФИФА за изкуствено завишени цени и подвеждане на феновете относно местата им. Според експерти причина за това е новата политика на ФИФА за динамично ценообразуване - автоматизирана система, която променя цените според търсенето, подобно на авиокомпании и хотели.

„Билетът, който купих - за мача Колумбия - Португалия, струваше 2000 долара и никога не поевтиня. Но заради Роналдо очаквам стадионът да е пълен“, твърди сънародникът ни Галин Ризов, който живее в Маями.

И докато там властите осигуриха безплатен транспорт до стадиона, то в Ню Джърси феновете се чудят как да стигнат до „Метлайф Стейдиъм“, където ще се проведат осем мача, включително и финалът на 19 юли. Стадионът е практически недостъпен без кола или влак, а билетът за влака, който обикновено струва 12,90 долара, по време на Световното е 150 долара в двете посоки. Паркингът в близкия търговски център струва 225 долара.

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ФИФА твърди, че е продала над 5 милиона билета още преди април, но голяма част от тях може би са в ръцете на прекупвачи и агенции. Близо 80% от хотелите в 11-те града домакини отчитат по-слабо от очакваното търсене. В Сиатъл хотелиерите дори наричат Световното „несъбитие“, а в Канзас Сити между 85% и 90% от хотелите отчитат слаб интерес. Основната причина е затрудненият достъп до визи за чуждестранни туристи. Фенове от десетки държави срещат административни и визови пречки за пътуване до САЩ.

Сред засегнатите е и Омар Абдулкадир Артан - единственият съдия от Сомалия на турнира. Граждани на Хаити и Конго са с практическа забрана за влизане.

Макар ФИФА да няма отношение към имиграционната политика на домакините, много фенове вече наричат първенството негостоприемно. А надеждите то да донесе очаквания бизнес бум може и да не се оправдаят. Едно обаче е сигурно - любовта към футбола остава.

Кореспондент на NOVA в САЩ: Галина Петрова

Редактор: Станимира Шикова