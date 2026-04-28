До Световното първенство по футбол в Канада, Съединените щати и Мексико остава малко повече от месец. Въпреки това в последните месеци темата за Мондиала се пренесе и в геополитиката, нарастват и притесненията свързани със сигурността по време на спортното събитие.

Акциите срещу нелегалните мигранти в Съединените щати повдигнаха въпроси относно сигурността на феновете. От "Амнести интернешънъл" сигнализират за нарушения на правата на човека в някои страни участници, както и за повишено ниво на риск за присъстващите.



"Този турнир е съпътстван от огромни рискове. Той не прилича на безопасно, свободно и равноправно, както и приобщаващо Световно първенство, обещано преди осем години, когато беше възложено домакинството. То може би се различава значително и от това, което усещахме дори преди едва 18 месеца. Знаем, че има рискове за феновете и за местните общности. В САЩ, където ще се проведат три четвърти от мачовете, ние го описахме като извънредна ситуация в областта на правата на човека. Има хора, които биват арестувани, задържани и депортирани масово от имиграционните служби", заяви Стийв Кокбърн от вицепрезидент на "Амнести интернешънъл".

И допълни: "Мащабът е огромен. Наблюдава се засилване на дискриминацията, както и намаляване на защитата. Съществуват рискове за феновете и местните общности. И това е нещо, което се случва само десет седмици преди началото на турнира. Нуждаем се от ФИФА да се задействат и да въведат необходимите мерки за защита на хората и да гарантират, че Световното първенство може да бъде безопасно, свободно и равноправно място за всички".

Опасения възникнаха и след събитията от 22 февруари, когато беше заловен и убит наркобаронът Немесио Осегера Сервантес, известен като „Ел Менчо“ – лидер на мощния мексикански картел "Халиско". Сред градовете, засегнати от вълната на насилие, беше Гуадалахара, столицата на щата Халиско, която ще бъде един от трите мексикански градове домакини на Световното първенство по футбол, заедно с Мексико Сити и Монтерей.



"Тези събития допринасят донякъде за облекчаване на тази социална болка и може би дават възможност за въвеждане на по-ефективни мерки за сигурност, просто защото ще се съберат много хора", заяви Хуана Харамильо, отговорник във фен зона.

Миналата година в Съединените щати се проведе Световното клубно първенство, спечелено от английския "Челси". Трофеят обаче не отиде в Лондон, а в Белия дом - или поне така твърдеше Доналд Тръмп. Дори и да не е получил оригиналния трофей - той със сигурност получи наградата за мир на ФИФА за приноса си в мироопазващите процеси.



През април близкият до американския президент Паоло Замполи попита ФИФА дали може да замени Иран с Италия, което предизвика противоречие. Президентът на съюза Джани Инфантино заяви, че това не е възможно. В отговор администрацията на Тръмп заяви, че няма да допуска на територията на Съединените щатите хора с връзки с Революционната гвардия.

"САЩ не е давал изявление, с което да им забранява да дойдат. Имам предвид, че проблемът с Иран не са самите спортисти, а някои от другите лица, които биха искали да дойдат с тях. Част от тях имат връзки с Иранските Революционни гвардейски сили. Възможно е да не можем да допуснем тях, но не и самите спортисти", подчерта Марко Рубио, министър на външните работи на САЩ.

А докато Световното първенство наближава, предстои да стане ясно дали опасенията са основателни. Стартът на турнира ще бъде на 11 юни в Мексико сити.

