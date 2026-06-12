Президентът Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия.

Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията . Тя се състои от 15 души, с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Според указа на президента "Прогресивна България" има 7 представители, ГЕРБ-СДС - трима, ПП-ДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, а така имат общо двама представители, ДПС - двама и "Възраждане" - един.

Спор се зароди относно разпределението на мандатите. От ДБ твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. "Възраждане" също обяви, че ще предприеме такива действия.

Редактор: Дарина Методиева