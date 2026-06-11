Общата ни цел с общините и неправителствения сектор е да постигаме по-високо качество на социалните услуги, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя взе участие в Национален форум на социалните услуги с международно участие, организиран от Националния алианс за социална отговорност във Варна. Министърът подчерта, че качеството се постига чрез професионализъм, самостоятелност в работата и партньорство, като в центъра на всички решения трябва да бъдат потребностите на хората.

Като примери за добри резултати министър Ефремова посочи посещението си на два Центъра за настаняване от семеен тип в Плевен – за деца и младежи без увреждания и за младежи с увреждания. В Центъра за деца без увреждания е настанено и дете с леки увреждания, но благодарение на приобщаващата среда и индивидуалната подкрепа към него, то успява да развива потенциала си.

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Социалният министър акцентира и върху заетостта на хората с увреждания. Тя заяви, че министерството ще продължи да работи за създаването на по-добри възможности за трудова реализация и за промяна на нагласите на обществото и работодателите.

Снимка: Пресцентър МТСП

По-рано Наталия Ефремова проведе среща с областния управител на Варна Марио Смърков, в която участва и заместник-председателят на Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика Мария Тодорова. По време на разговора социалният министър представи мярката „Заетост без бариери“, по която общините могат да наемат безработни за дейности за превенция на бедствия и за преодоляване на последствията от тях. Бюджетът на инициативата е над 40,9 млн. евро, а финансирането е по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Редактор: Цвета Лазаркова