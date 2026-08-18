Над 6000 бали със слама горят в ломското село Ковачевица. На място има екипи на пожарната, но вятърът е със скорост около 100км/ч и създава сериозна опасност.

Пожарът е възникнал между селата Ковачица и Станево в кравеферма. Първоначално са се запалили около 1200 бали, но след това се е прехвърлил на място, където е имало около 5000 бали.

Софийско и Пернишко са задимени заради огромен пожар в Сърбия, активираха BG-Alert

Пожарникарите се борят с пламъците да не прехвърлят към съседните сгради, където има над 1000 крави.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA

Снимка: Биляна Борисова, NOVA