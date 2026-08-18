Снимка: Биляна Борисова, NOVA
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В района духа силен вятър, който създава сериозна опасност
Над 6000 бали със слама горят в ломското село Ковачевица. На място има екипи на пожарната, но вятърът е със скорост около 100км/ч и създава сериозна опасност.
Пожарът е възникнал между селата Ковачица и Станево в кравеферма. Първоначално са се запалили около 1200 бали, но след това се е прехвърлил на място, където е имало около 5000 бали.
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Пожарникарите се борят с пламъците да не прехвърлят към съседните сгради, където има над 1000 крави.
Снимка: Биляна Борисова, NOVA
Снимка: Биляна Борисова, NOVA
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