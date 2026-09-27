Девет души загинаха, а близо 50 са пострадалите в катастрофи само в съботния ден.

36 са пътнотранспортните произшествия за денонощието, сочат данните на МВР.

Един от най-тежките инциденти стана край ловешкото село Сопот . При челен удар загинаха четирима души.

При друг челен сблъсък пробата на 26-годишна жена зад волана е установила употреба на метамфетамин.

Така до края на септември тази година във войната по пътищата са загинали с 32-ма души повече спрямо същия период на предходната година.

Редактор: Ина Григорова