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До края на септември тази година във войната по пътищата са загинали с 32-ма души повече спрямо същия период на 2025-а
Девет души загинаха, а близо 50 са пострадалите в катастрофи само в съботния ден.
36 са пътнотранспортните произшествия за денонощието, сочат данните на МВР.
Един от най-тежките инциденти стана край ловешкото село Сопот. При челен удар загинаха четирима души.
При друг челен сблъсък пробата на 26-годишна жена зад волана е установила употреба на метамфетамин.
Така до края на септември тази година във войната по пътищата са загинали с 32-ма души повече спрямо същия период на предходната година.Редактор: Ина Григорова
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