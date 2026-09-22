Изтребител F-16 от американска военна база в Западна Германия се разби по време на военно учение. Пилотът е успял да катапултира своевременно и е бил откаран в болница за медицински прегледи.

Властите вече разследват причините за инцидента, като на мястото работят и екипи от военни следователи. От германския контрол на въздушното движение съобщиха, че в учението са участвали общо четири самолета F-16.

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По данни на диспечерите, след края на тренировъчната мисия два от изтребителите са останали в района на маневрите, а останалите два са поели обратно към базата. Инцидентът е станал, когато единият самолет се е разбил при захода за кацане. Втората машина е успяла да кацне благополучно в базата „Рамщайн”.