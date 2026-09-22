България е страната в Европейския съюз с най-сериозен годишен скок на цените на горивата и смазочните материали за лични автомобили през август, показват новите данни на Евростат.

Като цяло в ЕС поскъпването се ускорява осезаемо. През август цените са били средно с 23,8% по-високи спрямо същия месец на 2025 г. За сравнение – годишното увеличение е било 13,7% през юни и 16,9% през юли.

Евростат: България е лидер по поскъпване на горивата в ЕС на годишна база

Тенденцията обхваща почти целия Европейски съюз. Единствено Малта не отчита годишно увеличение, а в 18 държави членки поскъпването надхвърля 20%.

У нас август носи най-сериозното увеличение на цените на горивата и смазочните материали от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари. Ръстът надхвърля досегашния пик от 33,9%, отчетен през май.

България беше начело в ЕС и през юни, когато годишното поскъпване достигна 26% при средно 13,7% за Съюза. През юли темпът у нас се забави до 22,2%, като тогава по-голям ръст отчетоха Румъния – 24,2%, както и Литва и Германия – по 22,9%.

След България сред държавите с най-сериозно годишно увеличение през август се нареждат Литва с 28,8%, Финландия с 27,6%, Германия с 27,5% и Франция с 27,4%. В другия край на класацията са Унгария с едва 1,3%, Швеция с 6,1% и Ирландия с 11,7%.

Натискът върху шофьорите се вижда и при сравнението с юли. Само за един месец дизеловото гориво в ЕС е поскъпнало средно с 8,3%, докато при бензина увеличението е 3,3%. Месец по-рано ръстовете са били съответно 4,3% и 4,7%.

И тук България е сред страните с най-голямо увеличение. Дизелът е поскъпнал с 13,5% само за месец, което поставя страната на второ място в ЕС след Чехия, където ръстът достига 14,3%. Следва Люксембург с 12,3%. Най-слабо увеличение е отчетено в Италия – 5,2%.

При бензина поскъпване спрямо юли има в 22 държави. Най-голям е ръстът в Испания – 8,2%, следвана от Румъния с 6,6%, Италия с 6,3% и Кипър с 6,2%. Понижение е регистрирано в Унгария, Дания и Словакия.

България е в топ 4 на страните от ЕС с най-голямо поскъпване на дизела

Цените на горивата, и особено на дизела, достигнаха рекордни равнища в редица европейски държави през последния месец на фона на икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украйна.

На този фон българското правителство обяви пакет за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата на стойност над 300 млн. евро. Сред предвидените действия са премахване на акциза върху пропан-бутана и финансова подкрепа за ключови сектори, включително обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.

Редактор: Цветина Петкова